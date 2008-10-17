ЄК пропонує боротися з незаконним вирубуванням лісів

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Єврокомісія пропонує боротися з імпортом нелегально вирубаних лісів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС, представляючи схвалений Комісією пакет пропозицій.

“Я дуже щасливий, що Комісія схвалила сьогодні пакет, що передбачає попередження та покарання за нелегальне вирубку лісів”, - сказав комісар.

Він зазначив, що пакет включає в себе проект регуляторного акту та Комюніке до Європарламенту та Ради ЄС.

Відповідно із регуляторним актом, Єврокомісія пропонує вимагати від всіх імпортерів та трейдерів деревини сертифікат про її походження та підтвердження того, що вирубка проводилася відповідно до законодавства країни, з якої здійснюється імпорт.

Крім того, регулювання передбачає накладення штрафів на трейдерів та імпортерів, які не зможуть надати відповідні документи, чи у випадку доведення, що ввезена ними деревина була незаконно вирубана. Водночас, проект документу не встановлює якісь конкретні розміри штрафів.

“Це в компетенції країн-членів”, - зазначив з цього приводу комісар ЄС.

Комюніке, за словами С.ДІМАСА, ставить за мету зменшити на 50% знелісення планети, а до 2030 року зупинити знелісення.

“Ліси дуже важливі для боротьби з кліматичними змінами. Ви знаєте, що 20% викидів СО2 в атмосферу відбувається через вирубання лісів, особливо тропічних. Крім того, вирубання шкодить біорізноманітності планети”, - сказав комісар, зазначивши, що пропозиції Єврокомісії є першими, які спрямовані не лише на захист внутрішнього ринку, але й на забезпечення дотримання законодавства з охорони природи в інших країнах світу.