Міністри ЄС скоротили квоти на вилов шпротів в Чорному морі

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС планує знизити квоти на вилов шпротів для Румунії та Болгарії в Чорному морі на 2009 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було в цілому ухвалено на засіданні Ради 27-го жовтня у Люксембургу.

Передбачається, що квоти на 2009 рік будуть зменшені на 15% - до 12,75 тис. тонн.

Квоти на вилов камбали тюрбо планується залишити незмінними на рівні 100 тонн.

Остаточно квоти будуть затверджені на одному з найближчих засідань Ради без обговорення після узгодження тексту лінгвістами та юристами.