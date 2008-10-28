Міністри ЄС скоротили квоти на вилов шпротів в Чорному морі
09:51, 28 жовтня 2008Новини ЄС
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Для Румунії та Болгарії
Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС планує знизити квоти на вилов шпротів для Румунії та Болгарії в Чорному морі на 2009 рік.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було в цілому ухвалено на засіданні Ради 27-го жовтня у Люксембургу.
Передбачається, що квоти на 2009 рік будуть зменшені на 15% - до 12,75 тис. тонн.
Квоти на вилов камбали тюрбо планується залишити незмінними на рівні 100 тонн.
Остаточно квоти будуть затверджені на одному з найближчих засідань Ради без обговорення після узгодження тексту лінгвістами та юристами.
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