Лавров каже, що Європу цікавлять безпекові пропозиції Росії

Москва. 28 жовтня. УНІАН. Країни Європи виявляють цікавість до ініціативи Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо розроблення нового договору про європейську безпеку, і тому неофіційні консультації з його укладання триватимуть.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні заявив голова МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції в Санкт-Петербурзі за підсумками засідання постійної Ради партнерства Росія-ЄС.

За словами С.ЛАВРОВА, російська сторона на зустрічі з європейськими представниками розповіла про своє бачення та змістовну частину майбутньої дискусії, а також про організаційну сторону.

Він висловив побажання, щоб сторони почали «відверту розмову» і виявили «прагнення розуміти стурбованість одна одної».

«Коли розуміння буде досягнуто, переконаний, зможемо домовитися, як забезпечувати сучасну відкриту архітектуру колективної безпеки, яка спиралася б на нову якість відносин між державами, у тому числі відносини РФ-ЄС”, - додав голова МЗС РФ.

Надалі Росія та Євросоюз домовилися продовжити неофіційні консультації з укладанню договору про загальноєвропейську безпеку, додав С.ЛАВРОВ.

За інформацією голови МЗС Росії, відбулося вже кілька консультацій за договором. «Сьогодні ми домовилися цю роботу продовжити», – сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, ”головне завдання зараз - виробити загальне розуміння” під час підготовки нової угоди про європейську безпеку. У її розробленні мають взяти участь усі держави та міжнародні організації, які існують у євроатлантичному просторі. Коли деталі буде узгоджено, ”ми хотіли б, щоб було проведено саміт, на якому було б дано старт підготовці договору”, - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував створити нову європейську систему безпеки, яка включить всю євроатлантику, і зокрема НАТО. Кажучи про нову майбутню архітектуру європейської безпеки, Д.МЕДВЕДЄВ уперше озвучив п`ять принципів пропонованого Москвою договору про європейську безпеку.

Серед них - чітке підтвердження базових принципів безпеки та міждержавних відносин; неприпустимість застосування сили або загрози її застосування в міжнародних відносинах; встановлення базових параметрів контролю над озброєннями і розумної достатності у військовому будівництві; а також – надання гарантій забезпечення рівної безпеки, а саме – не забезпечувати свою безпеку за рахунок безпеки інших; не допускати в рамках будь-яких військових союзів або коаліцій дій, які ослаблюють єдність загального простору безпеки; не дозволяти, щоб розвиток військових союзів здійснювався на шкоду безпеці інших учасників договору.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ запропонував підтвердити в договорі, що жодна держава і жодна міжнародна організація не можуть мати ексклюзивних прав на підтримку миру та стабільності в Європі.