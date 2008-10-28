Лавров каже, що Європу цікавлять безпекові пропозиції Росії
Консультації буде продовжено
Москва. 28 жовтня. УНІАН. Країни Європи виявляють цікавість до ініціативи Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо розроблення нового договору про європейську безпеку, і тому неофіційні консультації з його укладання триватимуть.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні заявив голова МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції в Санкт-Петербурзі за підсумками засідання постійної Ради партнерства Росія-ЄС.
За словами С.ЛАВРОВА, російська сторона на зустрічі з європейськими представниками розповіла про своє бачення та змістовну частину майбутньої дискусії, а також про організаційну сторону.
Він висловив побажання, щоб сторони почали «відверту розмову» і виявили «прагнення розуміти стурбованість одна одної».
«Коли розуміння буде досягнуто, переконаний, зможемо домовитися, як забезпечувати сучасну відкриту архітектуру колективної безпеки, яка спиралася б на нову якість відносин між державами, у тому числі відносини РФ-ЄС”, - додав голова МЗС РФ.
Надалі Росія та Євросоюз домовилися продовжити неофіційні консультації з укладанню договору про загальноєвропейську безпеку, додав С.ЛАВРОВ.
За інформацією голови МЗС Росії, відбулося вже кілька консультацій за договором. «Сьогодні ми домовилися цю роботу продовжити», – сказав С.ЛАВРОВ.
За його словами, ”головне завдання зараз - виробити загальне розуміння” під час підготовки нової угоди про європейську безпеку. У її розробленні мають взяти участь усі держави та міжнародні організації, які існують у євроатлантичному просторі. Коли деталі буде узгоджено, ”ми хотіли б, щоб було проведено саміт, на якому було б дано старт підготовці договору”, - сказав С.ЛАВРОВ.
Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував створити нову європейську систему безпеки, яка включить всю євроатлантику, і зокрема НАТО. Кажучи про нову майбутню архітектуру європейської безпеки, Д.МЕДВЕДЄВ уперше озвучив п`ять принципів пропонованого Москвою договору про європейську безпеку.
Серед них - чітке підтвердження базових принципів безпеки та міждержавних відносин; неприпустимість застосування сили або загрози її застосування в міжнародних відносинах; встановлення базових параметрів контролю над озброєннями і розумної достатності у військовому будівництві; а також – надання гарантій забезпечення рівної безпеки, а саме – не забезпечувати свою безпеку за рахунок безпеки інших; не допускати в рамках будь-яких військових союзів або коаліцій дій, які ослаблюють єдність загального простору безпеки; не дозволяти, щоб розвиток військових союзів здійснювався на шкоду безпеці інших учасників договору.
Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ запропонував підтвердити в договорі, що жодна держава і жодна міжнародна організація не можуть мати ексклюзивних прав на підтримку миру та стабільності в Європі.