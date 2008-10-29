Ющенко хоче покращити малий прикордонний рух з Польщею

Донецьк. 29 жовтня. УНІАН. Україна прагне покращити реалізацію положень угоди про малий прикордонний рух з Польщею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, виступаючи на 9-му форумі «Україна-Польща», що проходить у Донецьку.

«Я не можу сказати, що нас задовольняє ситуація з візовим режимом, прикордонним рухом (з Польщею – УНІАН)», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, людям, які мешкають у прикордонній з Польщею зоні, «є що сказати владі з цього приводу».

Президент України повідомив, що за останній рік кількість українців, які проживають в цій зоні й відвідали Польщу, скоротилась у 2,7 рази.

«Ця процедура заслуговує на більш серйозну реалізацію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що Україна проводить щодо цього питання непрості переговори з Європейським Союзом. За словами В.ЮЩЕНКА, українська сторона спробує захистити норму, відповідно до якої прикордонною вважається зона відстанню у 50 кілометрів.

Разом з тим В.ЮЩЕНКО зазначив, що найближчим часом домогтися цього буде важко, тому робочою слід вважати норму «30 км плюс» і вже пізніше говорити про подальші перспективи у цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею 28 березня цього року.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, що мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України, але на відстань не більше 50 км від кордону.

Єврокомісія висловила свої зауваження до угод про малий прикордонний рух між Україною та Угорщиною і Україною та Польщею. Вона вимагає зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км.

21 жовтня речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ повідомив, що Україна і Польща планують підписати протокол до Угоди про правила місцевого прикордонного руху, який остаточно врегулює питання перетину кордону жителями прикордонних областей.

За його словами, наступний раунд переговорів планується провести наступного тижня у Варшаві. «Маємо сподівання, і є попередні погодження, що в рамках наступних переговорів у Варшаві буде підписано протокол як додаток до Угоди про правила місцевого прикордонного руху, який би мав врегулювати питання, які стали предметом доцільності додаткового погодження», - сказав В.КИРИЛИЧ.