ЄС та РЄ завершили співпрацю з Україною з кримінальних питань

Київ. 30 жовтня. УНІАН. Рада Європи та Європейська комісія оголосили про завершення в Україні проекту UPIC (“Міжнародне співробітництво у кримінальних справах в Україні”).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, сьогодні у Києві відбулася конференція з нагоди завершення роботи цього трирічного проекту.

У ході урочистої церемонії закриття було наголошено, що в рамках проекту в Україні вдалося реалізувати три основні мети.

Зокрема, європейські експерти вважають вдалою допомогу Україні у розбудові правової бази міжнародного співробітництва у сфері кримінальних питань. Цієї мети було досягнуто через надання експертної оцінки та перегляду низки законопроектів.

Відзначається також сприяння у підготовці людських ресурсів і в розбудові інституційних ресурсів Міністерства юстиції України та прокуратури. Цієї мети було досягнуто через створення електронної бази даних для обробки запитів у рамках міжнародного співробітництва; проведення навчання з англійської та французької мов для уповноважених працівників у межах всієї України; навчальні семінари за пріоритетною тематикою; розробку практичного посібника, і нарешті, учбові візити до інших країн - членів Ради Європи з метою вдосконалення знань щодо їхніх юридичних систем і методів міжнародного співробітництва з ними.

Також у рамках проекту було створено мережу і встановлено прямі контакти між прокурорами і посадовими особами Міністерства юстиції та їхніми колегами з сусідніх країн, а також інших країн Європи. З цією метою було проведено низку міжнародних конференцій з питань кіберзлочинності, економічних злочинів, екстрадиції та взаємної правової допомоги.

*** Трирічний спільний проект Європейського Союзу та Ради Європи UPIC здійснювався у рамках Програми дій TACIC для України і був запроваджений задля посилення інституційних можливостей України у здійсненні міжнародного співробітництва в рамках європейських конвенцій та інших міжнародних договорів у сфері кримінального судочинства.

Проект передбачав розбудову відомчого потенціалу України для повного впровадження європейських договорів про співпрацю у сфері кримінального судочинства.

Головними бенефіціарами проекту вступали Міністерство юстиції України та Генеральна прокуратура України. Також, у деяких заходах у рамках проекту брали участь українські судові органи та Міністерство внутрішніх справ України.