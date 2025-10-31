Пошкоджено підстанції, що мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності в Україні.

Атака Російської Федерації по українській енергетиці у четвер, 30 жовтня, призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Окремо МАГАТЕ було поінформовано про військові дії в Україні рано вранці, які призвели до пошкодження підстанцій, що мають критичне значення для ядерної безпеки та захищеності в Україні", - ідеться у звіті.

Зазначається, що після цього команди МАГАТЕ на Південно-українській АЕС та Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна зі станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській атомній електростанції звітувала, що станція зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у зв’язку з цим нагадав, що ядерна загроза реальна.

"Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районі ядерних об'єктів і повного дотримання семи незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності", - зауважив він.

Удар Росії по енергетиці України

Російська Федерація останнім часом цілеспрямовано знищує українську енергетику. У звязку з цим в Україні застосовуються графіки відключення світла. Але вимкнення світла для споживачів - це не найстрашніша проблема російських ударів.

Дослідник радіаційної безпеки, експерт з ядерної енергетики у "Грінпіс" Ян Ванде Путте попереджав про російську загрозу для критичних підстанцій АЕС, що небезпечно для усієї української енергосистеми. За його словами, напад Росії на ключові підстанції, якщо вони призведуть до знеструмлення діючих АЕС, створять ризики справжнього технічного блекауту в Україні та поставлять під загрозу ядерну безпеку.

Ще у 2024 році Міненерго України попереджало, що Росія готувала атаки критичні для українських АЕС підстанції.

