Рішення президента США Дональда Трампа відновити випробування ядерної зброї розкололо демократів і республіканців у Конгресі. Як пише The Hill, тоді як республіканці хвалять Трампа за протидію ядерним погрозам Володимира Путіна, демократи ставлять під сумнів доцільність, безпеку, фінансування і прецедент такого кроку.

"Для нас це було б помилкою, тому що ми нічого не виграємо, ми мало що отримаємо. Якщо ми проведемо випробування, а потім Китай вирішить: "Добре, я почну випробування". Вони почнуть випробовувати свою ядерну зброю, і тоді потенціал їхніх стратегічних сил значно зросте. Ми нічого не виграємо. Це буде подарунком Китаю", - заявив сенатор Марк Келлі (демократ від Аризони), член підкомітету Сенату з питань збройних сил.

Сенаторка Елізабет Воррен (демократ від Массачусетса), задалася питанням, чому республіканців не турбує, скільки грошей буде потрібно для виконання директиви президента.

Однак республіканці рішуче підтримують Трампа.

"Це не ескалація", - заявив сенатор Джеймс Ріш (республіканець від Айдахо), назвавши Путіна "божевільним", який намагається підірвати позиції Трампа:

"Ніхто не вірить, що він [Путін] застосує ядерну зброю... хоча він і робив це весь цей час, намагаючись залякати Трампа. Думаю, Трамп хотів сказати: "Мене це не лякає".

Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від Луїзіани) також підтримав Трампа, заявивши, що це - "значний сигнал" противникам США.

"Головнокомандувач хоче, щоб ми були повністю готові. Ми - остання велика наддержава на Землі. Але для підтримки миру в усьому світі необхідно продемонструвати силу, і саме в це вірить президент. Саме це він демонструє знову і знову", - сказав він.

Сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), заявив, що директива Трампа Міністерству оборони є "відповіддю" Путіну, якого Трамп підштовхує сісти за стіл переговорів у надії покласти край російсько-українській війні.

"Я думаю, Путін недооцінює Трампа", - заявив Грем в інтерв'ю The Hill. "Ви загрожуєте нашій країні. Ви про це пошкодуєте".

Однак деякі сенатори визнали, що директива президента була недостатньо детальною.

Сенатор Рон Джонсон (республіканець від Вісконсіна) заявив, що йому "доведеться подивитися", що Трамп має на увазі під випробуваннями ядерної зброї, але наголосив, що США мають обов'язково підтримувати свої "ядерні сили в стані модернізації".

Сенатор Том Коттон (республіканець від штату Арканзас), заявив, що США повинні підтримувати і "модернізувати" свій ядерний арсенал.

"З 1992 року США пов'язані стандартом випробувань нульової потужності", - сказав Коттон. "Відрадно, що президент Трамп дозволяє нам проводити заходи нарівні з Росією і Китаєм щодо розвитку і модернізації ядерного арсеналу США".

Однак Деріл Кімбалл, виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями, відкинув твердження Коттона про те, що Росія і Китай проводили будь-які випробування ядерної зброї, назвавши їх "необґрунтованими і вельми спірними".

"Ядерна політика Трампа непослідовна і неясна: сьогодні він закликає до переговорів про денуклеаризацію, а завтра погрожує ядерними випробуваннями", - заявив він.

Ядерні випробування США

Раніше Дональд Трамп доручив Пентагону почати випробування ядерної зброї на рівних умовах з іншими країнами. Цей процес розпочнеться негайно.

Водночас експерти попереджають, що це рішення може розв'язати руки Китаю та РФ. Якщо США повернуться до випробувань, це може поставити під загрозу договір, який протягом десятиліть стримував більшість держав від таких кроків.

