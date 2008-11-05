Робочий тиждень в ЄС не має перевищувати 48 годин

Брюссель. 5 листопада. УНІАН. Комітет з питань зайнятості то соціальних справ Європарламенту пропонує обмежити робочий тиждень в ЄС 48-ма годинами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні на засіданні Комітету проекті доповіді Алєхандро ЧЕРКАСА (група соціалістичних партій, Іспанія)

При цьому, депутати висловили переконання у тому, що всі виключення з правил мають бути усунутими протягом трьох років з моменту набуття чинності директивою.

При цьому, на відміну від Ради ЄС, депутати висловилися за те, щоб час очікування, коли персонал не виконує своїх прямих функцій, однак постійно має перебувати напоготові (наприклад, медичний персонал), має вважатися також робочим часом.

Депутати також висловилися за те, щоб у випадку, якщо робітник не зміг з якоїсь причини використати свою відпустку вчасно, йому б надавалося право на компенсаційну відпустку.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту у грудні цього року.