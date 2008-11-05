Єврокомісія хоче вдосконалити закон про вибори в Білорусі

Київ. 5 листопада. УНІАН. Європейська комісія планує підтримувати з Білоруссю діалог протягом найближчих 6 місяців для обговорення можливостей розвитку системи неурядових організацій і вдосконалення виборчого законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Міністрів Білорусі, про це сьогодні заявив заступник генерального директора із зовнішніх зв`язків Єврокомісії Х’юг МІНГАРЕЛЛІ на зустрічі з віце-прем`єр-міністром Білорусі Андрієм КОБЯКОВИМ.

«У майбутні 6 місяців ми плануємо підтримувати постійний діалог з владою Білорусі, щоб обговорювати питання розвитку системи неурядових організацій, вдосконалення виборчого законодавства, законодавства у сфері охорони праці», - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.

На його думку, такий діалог сприятиме перетворенням у Білорусі, які дадуть змогу щодо окремих позицій наблизити країну до європейських норм.

Х.МІНГАРЕЛЛІ також повідомив, що Єврокомісія зацікавлена активізувати співпрацю з Білоруссю у сфері регулювання якості продукції та стандартизації, взаємодії фінансових служб, а також у сфері сільськогосподарської та продовольчої безпеки. «Це буде нашим першим кроком з відновлення повноцінних відносин з вашою країною. Білорусь є настільки важливим для нас сусідом, що ми готові зробити набагато більше, щоб це стало можливим», - зазначив він.

Заступник генерального директора із зовнішніх зв`язків Єврокомісії додав, що його візит до Білорусі є продовженням тих рішень, які були прийняті Радою ЄС, міністрами закордонних справ ЄС три тижні тому. «Наше політичне керівництво ухвалило рішення відновити контакти та частково припинити санкції, які було запроваджено щодо Білорусі кілька років тому, а також розвивати технічну співпрацю з вашою країною в низці напрямів, які становлять взаємний інтерес. Наша присутність сьогодні тут - свідчення того, що ми готові й далі слідувати своїм зобов`язанням», - наголосив Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Заступник генерального директора із зовнішніх зв`язків Єврокомісії також наголосив, що ЄС планує активізувати співпрацю у сфері енергетики, транспорту, охорони довкілля, взаємодії митних служб.

«У нас є серйозні політичні наміри розвивати відносини з вашою країною, щоб Білорусь могла стати повноцінним учасником європейської політики сусідства, у рамках якої ми могли б розвивати наші торговельно-економічні відносини. Ми могли також зробити кроки для полегшення переміщення людей через кордон, розвитку міжособових контактів», - повідомив він.

Своєю чергою віце-прем`єр-міністр Білорусі А.КОБЯКОВ заявив, що офіційний Мінськ усвідомлює необхідність роботи над «домашнім завданням», яке визначено в діалозі з Євросоюзом. Але водночас, зазначив він, Білорусь розраховує «на адекватні заходи ЄС у відповідь».

«Ми зацікавлені в повноцінній і тривалій співпраці з Євросоюзом з акцентом на економічному чиннику», - заявив представник білоруського уряду.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі з 3 до 5 листопада 2008 р. з робочим візитом перебуває делегація Європейської комісії на чолі із заступником генерального директора генерального директорату із зовнішніх зв`язків Європейської комісії Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Візит відбувається у розвиток домовленостей, досягнутих під час зустрічей міністра закордонних справ Білорусі Сергія МАРТИНОВА з Верховним представником ЄС із загальної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ і «трійкою» ЄС 13 жовтня в Люксембурзі, коли Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин Євросоюзу на півроку припинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.