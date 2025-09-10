Стармер про російські дрони над Польщею: Путін демонструє відверту неповагу до миру

Лондон закликає посилити тиск на Кремль і підтверджує солідарність з Варшавою.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав нічне вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір "глибоко тривожним" та засудив дії Кремля, пише Sky News.

"Це був надзвичайно безрозсудний крок Росії, який лише нагадує нам про відверту неповагу президента Путіна до миру та постійні бомбардування, з якими щодня стикаються невинні українці", – заявив Стармер.

Британський прем’єр повідомив, що вже провів розмову з главою польського уряду Дональдом Туском і підтвердив підтримку Польщі. Він також подякував силам НАТО та польським військовим за швидку реакцію на атаку.

"Разом із нашими партнерами – і через наше лідерство в коаліції охочих – ми продовжуватимемо посилювати тиск на Путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", – підкреслив Стармер.

Атака дронів РФ на Польщу

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 вересня Польща привела у стан найвищої готовності свої засоби повітряної оборони та бойову авіацію через порушення польського повітряного простору дронами. Премʼєр-міністр країни Дональд Туск перед позачерговим засіданням Ради міністрів заявив, що Польща повинна готуватися до різних сценаріїв після безпрецедентного вторгнення великої кількості російських дронів у її повітряний простір.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній приліт російських дронів до сусідньої Польщі вкрай небезпечним прецедентом для Європи.

Атака російських безпілотників на територію Польщі може стати переломним моментом для Європи — шансом переконати президента США Дональда Трампа, що Володимир Путін ніколи не мав серйозних намірів щодо миру в Україні, пише The Telegraph.

