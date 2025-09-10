Кошти в сумі понад 9 млн грн внесли учора увечері.

За генерала СБУ Іллю Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесено понад 9 млн гривень застави, що були визначені судом як запобіжний захід. Це в коментарі УНІАН підтвердила речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

За її інформацію, заставу внесли учора увечері.

Справа Іллі Вітюка: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що посадовця Служби безпеки України з числа вищого офіцерського складу викрили на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Йому було оголошено підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

4 вересня ВАКС обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 9 мільйонів гривень.

Прокурор закликав застосувати до генерала запобіжний захід у вигляді значно більшої застави - у розмірі 42 млн грн. Але суд задовольнив його клопотання частково, визначивши заставу розміром близько 9 млн грн. На внесення застави давалось 5 днів.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на дружину. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, дружина вказала, що заробила їх як ФОП – від лютого 2022 року надаючи юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності, наголошують в НАБУ.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

