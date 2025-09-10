При цьому всі питання про самі дрони Кремль запропонував поставити Міністерству оборони РФ.

У Кремлі відмовилися коментувати заліт російських безпілотників у повітряний простір Польщі, але заявили, що Варшава не намагалася встановити контакт із Москвою у зв'язку з цим інцидентом.

"Керівництво ЄС і НАТО щодня звинувачують Росію в провокаціях. Найчастіше навіть не намагаючись представити хоч якусь аргументацію", - заявив у коментарі російським ЗМІ прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

При цьому всі питання щодо самих російських дронів, які залетіли в Польщу, Пєсков запропонував поставити представникам Міноборони РФ. За його словами, коментарі про інцидент із дронами в Польщі не належать до компетенції Кремля.

Відео дня

Атака дронів на Польщу: останні новини

Як писав УНІАН, на поточний момент реакція НАТО на інцидент з атакою російських дронів на Польщу обмежилася словесними закликами більше не нападати на країни блоку і взагалі припинити війну в Україні. З таким закликом виступив зокрема генсек НАТО Марк Рютте.

Український військовий фахівець у сфері систем зв'язку, РЕБ і дронів Сергій Бескрестнов зазначив, що цей інцидент навряд чи вийде за рамки чергового словесного скандалу. Але в гіршому випадку російська провокація може зіграти навіть на шкоду Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: