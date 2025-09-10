За словами генсека, НАТО буде захищати кожен сантиметр своєї території.

Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами було "абсолютно безрозсудним". Про це заявив генеральний секретар Нато Марк Рютте, цитує Reuters.

"Незалежно від того, чи було це навмисно, це абсолютно безрозсудно, це абсолютно небезпечно. Але повна оцінка ще триває. Моє послання Путіну чітке. Припиніть війну в Україні. Припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", - наголосив він.

За його словами, такий інцидент показав дуже успішну реакцію НАТО.

Атака російських безпілотників на Польщу - що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня до повітряного простору Польщі залетіло понад 10 дронів. Тоді міністр оборони країни повідомив, що безпілотники, які могли становити загрозу, були збиті.

Однак пізніше стало відомо, що у Польщі російський дрон впав на житловий будинок. Уламки БпЛА пошкодили дах будинку та автомобіль, постраждалих та загиблих немає.

Водночас у Москві відреагували на атаку російських БпЛА у Польщі. Там заявили, що Польща не надала жодних доказів того, що збиті в країні безпілотники були російського походження. Також тимчасовий повірений Росії в Польщі Андрій Ордаш розповів, що після цього інциденту його викликали до Міністерства закордонних справ країни.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще вночі попередила Польщу про проліт російських дронів. За його словами, близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею.

"Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо", - наголосив глава держави.

