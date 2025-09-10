Транш профінансовали з прибутків від заморожених активів російського Центрального банку.

Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму один мільярд євро у межах програми ERA Loans. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі. .

"‎Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ. Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації"‎, – написала державна діячка.

Свириденко подякувала голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісару Валдісу Домбровскіс за "‎лідерство й непохитність"‎.

"‎Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України"‎, – додала українська прем'єрка.

Раніше УНІАН повідомив про виділення шести мільярдів євро на дрони для України у межах програми ERA Loans. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що до початку війни Україна майже не мала дронів, тоді як зараз вони забезпечують левову частку втрат російської техніки.

Нагадаємо, раніше Федеральний канцлер Німеччини Мерц заявив про запуск "трампівської" схеми допомоги Україні. За його словами, це є єдиним способом посилити тиск на Москву та забезпечити мир.

