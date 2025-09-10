Оскільки гроші досі не надійшли, прокурор може звернутись до суду з клопотанням про зміну їй запобіжного заходу.

Підозрювана у незаконному збагаченні екскерівниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа, якій суд дозволив вийти з-під варти під 20 млн грн застави, так і не внесла необхідну суму протягом пʼяти днів. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на речницю Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

Вона пояснила, що крайнім терміном для внесення застави щодо Крупи був вівторок, 9 вересня. Колишня посадовиця вийшла на волю 4 вересня одразу після засідання суду й мала пʼять календарних днів для внесення необхідної суми. Проте, оскільки гроші так і не надійшли, прокурор може звернутись до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

"Поки Тетяні Крупі не обрали новий запобіжний захід, щодо неї продовжує діяти низка обмежень. Зокрема, підозрювана не може залишати межі Хмельницького, зобовʼязана носити електронний браслет і прибувати за викликом слідчого, прокурора, суду тощо", – сказала Чемерис.

Речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк заявила Суспільному, що у відомстві ухвалять рішення щодо подальших дій стосовно Крупи після вивчення повного тексту рішення суду щодо запобіжного заходу й зʼясування всіх обставин.

Також зазначається, що згідно з ухвалою суду, заставу за Крупу можуть внести після закінчення п'ятиденного терміну, доки суд не обере інший запобіжний захід.

Що відомо про справу Тетяни Крупи

У жовтні 2024 року у керівниці Хмельницької обласної Медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів у різних валютах, низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Скандал набув нового розмаху, коли з'ясувалося, що десятки прокурорів Хмельницької області оформили собі інвалідність. Одразу виникли підозри, що ці інвалідності можуть бути фейковими, а в їх оформленні, ймовірно, могла допомогти саме Тетяна Крупа.

Крупу заарештували. Протягом 11 місяців перебування у СІЗО їй кілька разів зменшували розмір застави, а 4 вересня дозволили вийти на волю під 20 млн грн застави.

