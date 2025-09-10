Міністр оборони України наголосив, що ЄС взяв зобов’язання передати Україні 2 млн боєприпасів.

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що підтримка України ставатиме сильнішою. За його інформацією, під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України досягнуто відповідних домовленостей. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Під час засідання у форматі "Рамштайн" ми отримали важливий сигнал про те, що підтримка України триватиме та ставатиме сильнішою", - інформує він.

Шмигаль повідомив про ключові домовленості 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України. Зокрема в них йдеться про передачу Україні двох систем Patriot, літаків Mirage, снарядів та реалізацію низки заходів військової підтримки.

Відео дня

Так, за словами Шмигаля, ЄС взяв зобов’язання передати 2 млн боєприпасів - 80% від цього показника вже зібрано; планує спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України; інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE; надає 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.

Своєю чергою Німеччина:

передасть дві системи Patriot;

зробить внесок в ініціативу PURL у розмірі 500 млн євро;

фінансуватиме закупівлі українських далекобійних дронів на 300 млн євро.

Велика Британія взялася профінансувати декілька тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії, та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

Норвегія зобов’язалась:

виділити 8 млрд дол. США на підтримку України у 2026 році;

завершити контрактування дронів-перехоплювачів;

постачати озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запустити в роботу спільний центр підготовки українських військовослужбовців.

Данія, за словами Шмигаля, починає роботу спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

Від Канади очікується:

фінансування ініціативи PURL у розмірі 500 млн доларів;

виділення 220 млн доларів на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги;

165 млн дол. на розвиток "коаліцій спроможностей".

Швеція завершує роботу над новим, вже 20-м пакетом допомоги.

Литва зробить внесок в ініціативу PURL у розмірі 30 млн євро та виділяє 30 млн євро на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.

Чехія забезпечить постачання більше 1 млн боєприпасів у 2025 році; передає понад 80 одиниць техніки, здійснюватиме підготовку пілотів-інструкторів літаків F-16. Також країна готує пакета допомоги на 61 млн євро.

Бельгія зобов’язалась спрямувати 100 млн євро на ініціативу PURL та готуватиме новий пакет військової допомоги.

Люксембург також долучається до ініціативи PURL.

Нідерланди виділяють допомогу у розмірі 1,2 млрд євро до кінця року, а також окремо 450 млн євро - на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні. Крім того, інвестуватимут у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

Польща також готує новий пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром. Країна також передасть 10 тисяч снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

Іспанія передасть боєприпаси до системи ППО IRIS-T.

Латвія передасть Україні пакет підтримки обсягом 2,5 млн євро, робить внесок в ініціативу PURL у розмірі 5 млн євро, а також взялася поставити БТР Patria для бригади ЗСУ.

Франція передає літаки Mirage, забезпечить підтримку авіаційних спроможностей України та прискорює реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів.

"Дякую партнерам за продуктивну зустріч та важливі домовленості. Вдячний США за запуск цього потужного механізму допомоги Україні", - зазначив Шмигаль.

Міністр оборони висловив окрему подяку Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та Міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за підтримку роботи формату. А також подякував Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за запуск ініціативи PURL, що стала надзвичайно ефективним механізмом допомоги для українських воїнів.

Шмигаль висловив впевненість, що роль НАТО у розвитку формату "Рамштайн" буде зростати. Зокрема, у процесі координації між партнерами.

Засідання "Рамштайн" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30-те засідання Контактної з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося вчора, 9 вересня, у Лондоні.

Засідання групи пройшло у гібридному форматі: частина учасників доєдналась онлайн. Міністр оборони України Денис Шмигаль вчора прибув в Лондон на засідання.

На початку зустрічі зокрема міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав про намір розширювати спроможності України, аби послабити воєнну машину Росії та забезпечити ефективну оборону українських земель. Він зауважив, що Німеччина виступила з ініціативою "глибоких ударів" і посилює свою підтримку закупівлям далекобійних дронів в української промисловості.

Вас також можуть зацікавити новини: