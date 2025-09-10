При цьому голова Єврокомісії заявила, що "‎підтримує"‎ ізраїльський народ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про призупинення фінансової підтримки Ізраїлю з боку Євросоюзу після удару по Катару та дій у секторі Гази. Про це вона повідомила під час свого виступу перед Європейським парламентом.

"‎Ми призупинимо нашу двосторонню підтримку Ізраїлю. Ми зупинимо всі виплати у цих сферах – без шкоди для співпраці з ізраїльським громадянським суспільством", ‎– заявила фон дер Ляєн.

Також вона пообіцяла запропонувати санкції проти "екстремістських міністрів". При цьому голова Єврокомісії заявила, що "‎підтримує"‎ ізраїльський народ, зазначивши, що атака з боку ісламістського руху ХАМАС була "‎жахливою"‎.

"‎Для ХАМАСу не може бути місця ‎– ні зараз, ні в майбутньому"‎, ‎– додала голова Єврокомісії.

Нарешті, третьою ініціативою фон дер Ляєн стала донорська група для сектора Гази. Ініціатива передбачає появу окремого інструмента для відбудови.

Під час виступу перед Європейським парламентом Урсула фон дер Ляєн зробила декілька важливих заяв, які стосуються війни в Україні. Так, вона оголосила про виділення шести мільярдів євро на дрони для України у межах програми ERA Loans.

Голова Єврокомісії нагадала, що до агресії РФ Україна практично не мала дронів, тоді як на сьогоднішній день вони забезпечують дві третини всіх втрат російської техніки. Водночас Москва швидко наздоганяє Україну, використовуючи переваги, які їй дає розвинений оборонно-промисловий комплекс.

Також Урсула фон дер Ляєн пообіцяла побудувати "стіну з дронів". Йдеться про програму "Eastern Flank Watch", направлену на те, щоб покращити спостереження в режимі реального часу за країнами Євросоюзу, що межують з Росією.

