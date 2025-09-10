За словами віцепрезидента США, окупанти хочуть отримати територію, яку вони навіть не окупували.

США досягли величезного прогресу, просто виокремивши і визначивши два ключові питання в контексті потенційної мирної угоди між Росією та Україною, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. За його словами, одне з питань - територіальне.

"Росіяни хочуть приблизно 6 000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни", - зазначив він в інтерв'ю на каналі One America News, у рамках програми "The Matt Gaetz Show".

З іншого боку, за його словами, знаходяться українці з бажанням отримати гарантії безпеки.

"Тому що їм потрібна впевненість, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців або років, вимагаючи більше. Питання в тому, чи підуть росіяни й українці через ці двері миру, які відкрив президент. Ми продовжуємо старанно працювати над цим", - підкреслив Венс.

На запитання про Росію та Україну Венс сказав, що президент США Дональд Трамп "не бачив жодних причин" економічно ізолювати Росію "крім продовження конфлікту". І додав, що американський лідер може прагнути до тісніших економічних зв'язків із Росією, якщо війна в Україні закінчиться.

"Подобається вам Росія чи ні, погоджуєтеся з їхніми аргументами щодо конфлікту чи ні, простий факт: у них багато нафти, багато газу, багато мінеральних ресурсів", - зазначив Венс.

Інші заяви зі США

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія, за словами одного з американських конгресменів США, атакувала НАТО. Тому це варто сприймати, як "акт війни". Тому адміністрація Трампа, зокрема, повинна ввести додаткові санкції проти РФ.

Крім того, ми також розповідали про одну з останніх заяв Трампа. Він раніше вважав, що йому вдасться швидко зупинити війну в Україні, але це виявилося складним завданням.

"Між Путіним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ворожнечі і багато було пролито крові", - сказав він.

