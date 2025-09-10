Раніше про плани розмістити "Орєшнік" в Білорусі повідомляв Олександр Лукашенко.

На території Білорусі розпочалося будівництво нових військових баз, одна з яких може стати місцем базування російських ракетних комплексів середньої дальності "Орєшнік". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що журналісти українського проєкту "Схеми" спільно з білоруськими та естонськими колегами проаналізували супутникові знімки і створили мапу військових об’єктів Білорусі. Враховано як вже існуючі бази, так і нові об’єкти, зокрема ті, що перебувають на етапі будівництва.

Увагу журналістів зокрема привернула військова база, яку будують поблизу села Павлівка на південь від Мінська. Будівництво ведеться з червня минулого року і триває досі, охопивши наразі понад 2 квадратних кілометри.

Як зазначає видання, ще в радянські часи тут базувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, на озброєнні якого перебували балістичні ракети середньої дальності Р-12 та мобільні ракетні комплекси "Піонер" і "Тополь".

Після розпаду СРСР та відмови Білорусі від ядерного арсеналу, що дістався їй у спадок, цей військовий об’єкт був закинутий та занедбаний. Однак тепер базу активно відновлюють: вирубали ліс, побудували 13 складів боєприпасів, 3 ангари та заклали фундаменти ще низки будівель.

У публічному просторі Білорусі немає жодних згадок про це будівництво. Немає не лише офіційних коментарів, але навіть кадастрових документів у публічному доступі. Тож наразі можна лише припускати, який саме підрозділ армії Білорусі або Росії буде там дислокуватись.

Польський військовий експерт Конрад Музика, ознайомившись із цими знімками, припустив що це може бути місцем дислокації російського ракетного комплексу "Орєшнік". Аналітик не вірить, що керівництво Білорусі планує якісь наступальні війни, але вказує на те, що росіяни наразі не демонструють намірів виходити з Білорусі.

Російський ракетний комплекс "Орєшнік"

Як писав УНІАН, "Орєшнік" – це новітня російська балістична ракета середньої дальності, яка, за оцінками експертів, була створена на базі проєкту РС-26 "Рубеж" та старих радянських ракет цього типу.

За оцінками, ракета має дальність до 5,5 тисяч кілометрів, здатна розвивати гіперзвукову швидкість – понад 10 махів (близько 12 000–13 600 км/год) – та несе декілька боєголовок з суббоєприпасами.

Ймовірно, ракета початково спроектована під використання саме ядерної боєголовки, хоча також може мати і звичайну фугасну, або навіть кінетичну (без вибухівки) боєголовку.

У червні 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив про початок серійного виробництва комплексу та його надходження на озброєння

21 листопада 2024 року Росія здійснила удар цією ракетою по заводу "Південмаш" у Дніпрі. При цьому наслідки влучання були оцінені як мінімальні, оскільки агресор використав саме кінетичну боєголовку, яка просто врізалася в територію заводу на великій швидкості без вибуху.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пізніше повідомляв, що кілька ракетних комплексів "Орєшнік" будуть базуватися на території Білорусі.

