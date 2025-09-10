Ракета Spike NLOS здатна вражати цілі на відстані до 32 км.

Ударні гелікоптери AH-64E Apache Guardian армії США вперше здійснили пуски ракет Spike NLOS у Європі. Про це повідомляє портал The War Zone.

Армія США оприлюднила відео навчальних стрільб, що відбулися наприкінці минулого місяця на полігоні Устка, розташованому на північному узбережжі Польщі.

У випробуваннях брали участь гелікоптери Apache Guardian у модифікації AH-64Ev6 зі складу 12-ї бригади армійської авіації. Результати стрільб були продемонстровані на великому екрані перед численною аудиторією.

У порівнянні з ранніми версіями AH-64E, модифікації V6 оснащені розширеним комплексом сенсорів, а також сучасними системами зв’язку та каналами передачі даних.

Це підвищує їхню здатність виявляти й уражати цілі, особливо під час операцій над водою, а також вчасно визначати загрози та уникати їх.

Під час навчань ракети Spike NLOS уразили морські цілі на відстані до 25 км. Це не максимальна дальність ракети - за даними ізраїльської компанії Rafael, яка розробила ракету, Spike NLOS здатна вражати цілі на відстані до 32 км. Це майже втричі більше дальності ракет "‎Вихрь"‎, які запускають російські гелікоптери Ка-52.

Концептуально ракетна система Spike NLOS є багатоцільовою мультиплатформенною електронно-оптичною системою, призначеною для ураження бронетехніки, захищених об’єктів та інженерних споруд, а також надводних цілей і особового складу противника.

Електрооптичне управління ракетою дозволяє обирати ціль після запуску або змінювати її на більш пріоритетну. Передбачається, що ракета є нечутливою до впливу радіоелектронних та інфрачервоних перешкод.

Розвиток дронів дещо знизив значення ударних гелікоптерів у сучасній війні. Водночас як на Заході, так і на Сході продовжують створювати нові бойові гелікоптери.

У минулому році з'явилися перші фото нового китайського важкого ударного гелікоптера, дуже схожого на Apache. На думку фахівців, гелікоптер могли створити на основі китайського багатоцільового транспортного вертольота Z-20.

Також повідомлялося, що Індія замовила гігантську партію нових ударних вертольотів Prachand, розроблених індійською компанією Hindustan Aeronautics Limited.

