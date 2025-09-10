Щонайменше 2 російські дрони залетіли на територію Польщі з Білорусі.

За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. "Уже не перша доповідь за цю добу від командувача наших Повітряних сил. Уточнюємо всі наявні дані, аналізуємо деталі цього російського удару. Ще вночі українські військові повідомляли польській стороні відповідними каналами інформацію щодо руху російських дронів. Близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею", - зауважив глава держави.

За його словами, щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі.

Загалом, як підкреслив президент, щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі.

"Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо", - зауважив Зеленський.

Він також підкреслив, що українські захисники неба знищили більш ніж 380 російських дронів різних типів. Щонайменше 250 із них – "Шахеди". Точна інформація щодо типів дронів буде встановлена після аналізу уламків.

"Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба. Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися", - додав президент.

Атака дронів на Польщу

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що протягом ночі було зафіксовано 19 вторгнень російських безпілотників у польський повітряний простір, і значна їх частина залетіла з боку Білорусі. За його словами, підтверджено збиття трьох дронів, імовірно знищено й четвертий.

Туск підкреслив, що порушення повітряного простору не були випадковими або пов’язаними з навігаційними збоями — цього разу дрони навмисно летіли з території Білорусі.

Водночас, Rzeczpospolita з посиланням на джерела написала, що до Польщі залетіло щонайменше 23 російські дрони. Президент Кароль Навроцький заявив: щоб розібратися з тим "що сталось" у Польщі протягом двох діб зберуть Раду нацбезпеки.

