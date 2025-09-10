Дослідження показало, що жуки спеціально були покладені в поховання дитини. Деякі з частин цих жуків були нанизані на травинку.

У Польщі група археологів виявила прикрасу з жуків у стародавньому кремаційному похованні.

Археологиня Агата Халушко та її колеги виявили кремаційне поховання на цвинтарі, що належало Лужицькій культурі полів урн, і датується гальштатським періодом (приблизно 850-400 роки до н.е.).

У могилі 543 знаходилися урни з останками різних людей. Урна 1 містила рештки дитини 9-10 років, а також кілька кісток кози або вівці, бронзову фібулу у формі арфи, тасьму, фрагменти берести, пилок кульбаби і 17 екзоскелетів комах.

Ці екзоскелети належали довгоносику виду Phyllobius viridicollis. Загалом вдалося виявити 12 цілих фрагментів цього виду жуків. Ці жуки з'являються в травні і зберігаються до липня. Їхня присутність в урні 1 вказує на те, що поховання дитини, ймовірно, відбулося саме в цей період.

Дослідження показало, що жуки спеціально були покладені в поховання. Деякі з частин цих жуків були знайдені нанизаними на збережену травинку, схожу на намисто.

Халушко пояснила, як могли зберегтися такі крихкі рештки:

"Надзвичайно крихкі органічні артефакти, як правило, мають шанс зберегтися тільки в особливих умовах, таких як водно-болотні угіддя або в поєднанні з металевими предметами".

Вона зазначила, що причина поховання жука незрозуміла, хоча використання жуків як прикрас не є чимось незвичайним. Зокрема, деякі етнографічні описи слов'янської етнічної групи гуцулів можуть пролити світло на це питання. Ця група, що зустрічається на заході України і півночі Румунії, була відома виготовленням намист з рожевих і мідних хрущів. Ці намиста зазвичай складалися з 80 жуків. Вважалося, що вони приносили щастя своїм власницям.

Однак, на думку доктора Халушко, в цьому випадку прикраса з жука була спеціально створена для поховання. Вона зазначила, що через крихкість таких прикрас археологічні свідчення подібної практики, як правило, вкрай рідкісні.

