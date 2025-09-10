Було опубліковано нове дослідження, яке пояснює, в якій ситуації ми зараз перебуваємо.

Люди знищили понад 100 видів - і багато інших перебувають на межі зникнення або переживають значне скорочення чисельності.

Деякі вчені стверджують, що ми вступили в "шосте масове вимирання", подібне до того, яке знищило динозаврів 66 мільйонів років тому. Але цього разу причиною є біологічне руйнування, спричинене діяльністю людини, а не астероїд розміром із місто, пише CNN.

Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS Biology, стверджує, що хоча зниження біорізноманіття справді має місце, комахи, рослини і тварини не зникають із такою швидкістю, яка могла б відповідати масовому вимиранню - феномену, який зазвичай визначають як втрату 75% усіх видів за геологічний період часу. Загалом у 4,5-мільярдній історії Землі відбулося лише п'ять масових вимирань.

Відео дня

Натомість дослідження показує, що нещодавні вимирання груп рослин і тварин рідкісні й найчастіше обмежені острівними екосистемами. Ба більше, темпи вимирання можуть сповільнюватися, почасти завдяки посиленим заходам з охорони природи, особливо серед ссавців і птахів.

Більшість вимирань припадає на птахів і ссавців

Аналіз, проведений Вінсом і його співавтором Крістен Сабан, аспіранткою Гарвардського університету, заснований на 163 022 видах рослин і тварин, оцінених Міжнародним союзом охорони природи (IUCN). Дослідження зосереджене на вимиранні на рівні родів з 1500 року.

Рід - це біологічна класифікація, що об'єднує різні, але близькоспоріднені види. Наприклад, рід Canis включає вовків, собак, койотів і шакалів. При цьому рід може бути монотиповим, тобто містити тільки один унікальний вид, наприклад нарвала, гінкго або качкодзьоба.

Вінс зазначив, що вони з Сабан вирішили провести аналіз на рівні родів, оскільки це, ймовірно, відображає більше еволюційної історії, ніж аналіз на рівні окремих видів.

Дослідження показало, що за останні 500 років вимерло 102 роди - 90 тварин і 12 рослин. Крім того, вимирання спостерігалися у двох ширших категоріях: 10 родин, які об'єднують пологи, і два порядки, які об'єднують родини.

Серед вимерлих родів за останні 500 років були додо (Raphus), морська корова (Hydrodamalis) і Cylindraspis - група нещодавно вимерлих гігантських черепах, що мешкали на Маврикії та сусідніх островах. Інші вимерлі гілки включали гавайських птахів-медососів сімейства Mohoidae і порядок Dinornithiformes, що об'єднує гігантських безкрилих птахів, таких як моа Нової Зеландії.

Більшість вимирань припадає на ссавців (21 рід) і птахів (37 родів), що загалом становить 179 видів. Згідно з дослідженням, це робить вимирання рідкісними - всього 0,45% від 22 760 родів, оцінених IUCN.

Аналіз також показав, що більшість вимирань відбувалася серед родів, що мешкали виключно на островах. Наприклад, більшість вимирань птахів сталася на Маскаренських, Гавайських островах і в Новій Зеландії. Острівні екосистеми особливо вразливі до інвазивних видів, які часто завозяться людьми, зазначив Вінс, і це не обов'язково відображає ширші ризики вимирання.

Дивно, але аналіз показав, що темпи вимирання на рівні родів, схоже, почали знижуватися, з піком у 1870-ті, 1890-ті та 1900-ті роки.

Інші цікаві наукові новини

Раніше УНІАН повідомляв, що риба стане делікатесом для багатих уже до кінця століття. Океани можуть здаватися безмежними у своїх запасах морських ресурсів, але вчені попереджають про критичний вплив людської цивілізації на ці екосистеми.

Крім того, ми розповідали, що 80 млн років тому динозаври гинули від важкої інфекції. Докази цього були знайдені в кістках зауроподів, які було виявлено в місцевості Ібіра в штаті Сан-Паулу, Бразилія.

Вас також можуть зацікавити новини: