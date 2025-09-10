Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,24 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 11 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,24 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,26/41,29 грн/дол., а євро - 48,30/48,33 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 10 вересня подешевшав на 5 копійок і складає 41,35 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

У валютних обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,25 гривні, а продати американську валюту можна за курсом 41,17 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,50 гривні, а курс продажу - 48,33 гривні за одиницю єдиної європейської валюти.

