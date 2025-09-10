Н/ колаж УНІАН, фото УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Національний банк України встановив на четвер, 11 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,24 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,26/41,29 грн/дол., а євро - 48,30/48,33 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 10 вересня подешевшав на 5 копійок і складає 41,35 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складає 48,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 гривні, а євро - за курсом 47,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

У валютних обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,25 гривні, а продати американську валюту можна за курсом 41,17 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,50 гривні, а курс продажу - 48,33 гривні за одиницю єдиної європейської валюти.

