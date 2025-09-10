В історії альянсу така стаття була застосована сім разів.

НАТО застосувало статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських безпілотників на територію Польщі. Про це заявив речник уряду країни Адам Шлапка в ефірі Polsat News.

За його словами, вже відбулися консультації в межах цієї процедури.

Що це означає?

Стаття 4 передбачає, що держави-члени можуть проводити спільні консультації, коли, як вони вважають, є загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

"Сторони будуть спільно консультуватися, коли, на думку будь-якої з них, буде загроза територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої зі Сторін", - йдеться у цій статті.

"В історії Північноатлантичного альянсу, починаючи з 1949 року, стаття 4 була застосована сім разів. Польща зробила це в 2022 році разом з групою союзників у зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України, а також раніше, в 2014 році, у зв'язку з кризою в Криму та Донбасі, спричиненою Росією", - нагадали у Polsat News.

Російська атака на Польщу - що відомо

Як писав УНІАН, в ніч проти 10 вересня до повітряного простору Польщі залетіло понад 10 дронів. Тоді міністр оборони країни повідомив, що безпілотники, які могли становити загрозу, були збиті.

Однак у Польщі російський дрон впав на житловий будинок. Уламки дрона пошкодили дах будинку та автомобіль, постраждалих та загиблих немає.

Після цієї атаки генсек НАТО Марк Рютте звернувся до Путіна з "чітким посланням". За його словами, таке порушення повітряного простору Польщі було "абсолютно безрозсудним".

"Моє послання Путіну чітке. Припиніть війну в Україні. Припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми готові, що ми пильні і що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", - наголосив Рютте.

Водночас у Москві відреагували на атаку російських БпЛА у Польщі. Там підкреслили, що країна не надала жодних доказів того, що збиті в країні безпілотники були російського походження.

