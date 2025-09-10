Наразі важливою на цю ситуацію є реакція США, вважає Роман Костенко.

Україна могла б допомогти власним досвідом Польщі на тлі російської атаки безпілотників. Таку думку в етері "Radio NV" висловив народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Ми можемо збивати ці безпілотники будь-якими засобами. Починаючи з кулеметів, які використовували мобільні групи. І до того, що зараз розвивають - це дрони-перехоплювачі. Ми могли б запропонувати їм свою допомогу в навчанні підрозділів, технологіях. Бо те, чим їх може збивати Польща - це досить дорого. Треба розвивати нові засоби. І в цьому ми могли б їм допомогти", - сказав Костенко.

Він зауважив, що заліт російських безпілотників - це не випадкова ситуація, а цілеспрямована атака РФ на країну-члена НАТО. Нардеп відзначив, що зараз особливо важливою є реакція США, як лідера країн-членів Північноатлантичного альянсу.

"Це був виклик, ще один, Сполученим Штатам. Сюди також можна віднести й удар по нашому будинку Уряду. Після того, як Путін чомусь прилетів з Китаю та почав робити ті речі, які до цього не робив. Це удар по будівлі Уряду, рекордні атаки на нашу країну і тепер наступний крок - атака по країні НАТО. І тут, крім того, що Польщі треба убезпечити свій повітряний простір, треба якесь рішення ухвалювати. Бо думаю, Путін підійматиме рівень ескалації постійно", - додав Костенко.

Російська атака на Польщу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі. За словами премʼєра Дональда Туска, в небі над країною збили чотири БпЛА росіян. Він також зазначив, що значна частина дронів прилетіла зі сторони Білорусі.

"Той факт, що ці безпілотники, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 договору НАТО", - додав Туск.

Водночас президент Володимир Зеленський розповів, що Україна повідомила Польщу про проліт безпілотників ще вночі. А перший БпЛА перетнув державний кордон України та Польщі близько о 00:50 за київським часом.

"Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо", - зауважив глава держави.

