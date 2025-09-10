Також глава держави синхронізував на 100% санкційні рішення з цьогорічними обмежувальними заходами Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти тих, хто допомагає російському ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору. Про це йдеться в указі глави держави №675/2025 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 вересня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Зокрема, цим указом запроваджуються обмеження проти осіб, які допомагають ВПК, тіньовому флоту й енергетичному сектору Росії. Як зазначив у коментарі для журналістів радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, обмеження запроваджено проти 37 фізичних осіб (усі громадяни РФ) та 35 компаній (34 російські та 1 білоруська). Серед них:

• ІТ-компанії та їх керівники, що постачають рішення для військово-промислового комплексу РФ;

• юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво й обслуговування систем радіоелектронної боротьби, телекомунікацій, електронної компонентної бази та обладнання для силових структур;

• підприємства й власники, які організовували постачання імпортного обладнання та комплектуючих в обхід санкцій.

Як зауважив Власюк, йдеться про такі юридичні особи:

• АТ "Сітронікс КТ", яка займається розробкою цифрових рішень для комерційного флоту та берегових служб та виконує замовлення ВПК РФ;

• ТОВ "СІНТО" та пов’язані суб’єкти - підсанкційна у США компанія, яка спеціалізуєтся на вповадженні ІТ рішень для ВПК РФ;

• ТОВ "Балтінфоком" - підсанкційне у США підприємство, яке виконує оборонне замовлення РФ у галузі виробництва комп’ютерного обладнання, компанії групи "Бі Пітрон", які технічно переоснащують підприємства ВПК РФ;

• ТОВ "Резоніт Плюс" та пов’язані суб’єкти - компанії, що спеціалізуються на виготовлені електронного обладнання,

• ТОВ "Точна Механіка" - підсанкційна у США білоруська компанія, яка спеціалізується на виробництві деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної, космічної промисловості тощо;

• ТОВ "ІнКор" - підсанкційне у США російське підприємство, яке спеціалізується на постачанні верстатів та обладнання з металообробки для підприємств ВПК РФ.

Крім того, указом №676/2025 президент України синхронізував на 100% українські санкції з санкціями, які у цьому році запроваджувала Велика Британія.

Як пояснив Власюк, обмежувальні заходи стосуються 47 фізичних та 81 юридичної особи. Так, під ці санкції потрапили:

• ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для тіньового флоту РФ;

• російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема "Стройсервіс", один з найбільших у Росії постачальників вугілля);

• особи, пов’язані з використанням хімічної зброї;

• Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями CORAL ENERGY (тепер 2RIVERS GROUP), NORD AXIS та BX ENERGY, які активно допомагають РФ у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.

"Ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій", - наголосив Власюк.

Санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, Україна регулярно запроваджує санкції проти Росії за ведення повномасштабної війни та наполегливо закликає країни Заходу жорсткіше тиснути на Росію, аби у Кремлі відмовились від війни.

У серпні Зеленський підписував кілька указів про застосування нових санкцій. Зокрема, про синхронізацію з санкціями Канади.

Також під санкції України потрапляли компанії з Китаю і енергетичні компанії РФ, у тому числі держкорпорація "Росатом".

Зараз у Євросоюзі наразі готують 19 пакет санкцій проти РФ. Представити його мають до пʼятниці, 12 вересня. Очікується, що до списку увійдуть "банки двох центральноазійських країн".

