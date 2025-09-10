У Брюсселі вважають, що Кремль лише використовує переговори як прикриття, і чекають на жорсткіші дії США.

Атака російських безпілотників на територію Польщі може стати переломним моментом для Європи — шансом переконати президента США Дональда Трампа, що Володимир Путін ніколи не мав серйозних намірів щодо миру в Україні, пише The Telegraph.

Європейські лідери офіційно підтримують ідею переговорів про припинення вогню, на чому наполягає Трамп, але водночас не вірять у щирість Кремля. Вони сподіваються, що американський президент остаточно усвідомить: Росія лише використовує його, і що саме час запровадити нові санкції та максимально підтримати Київ.

"Чи розцінить пан Трамп те, що Володимир Зеленський назвав навмисним нападом Росії, як особисту образу?" – пише видання.

Відео дня

Президент Польщі Кароль Нарвоцький минулого тижня отримав теплий прийом у Білому домі. Дональд Трамп тоді пообіцяв розглянути можливість збільшення кількості американських військ у Польщі, яка є одним із лідерів НАТО за оборонними витратами.

Останніми днями Трамп почав демонструвати нетерпіння до Путіна та посилює риторику щодо можливих санкцій. У європейських столицях сподіваються, що удар дронів по Польщі стане "останньою краплею" і змусить президента США діяти жорсткіше проти Кремля, зблизивши його позицію з Володимиром Зеленським.

Атака російських безпілотників на Польщу - що відомо

У ніч на 10 вересня Польща привела у стан найвищої готовності свої засоби повітряної оборони та бойову авіацію через порушення польського повітряного простору дронами.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військові вночі збивали безпілотники. За деякими даними їх було 10. У зв'язку з цим Туск оголосив, що скликає термінове засідання уряду.

Туск заявив, що протягом ночі було зафіксовано 19 вторгнень російських безпілотників у польський повітряний простір. Значна їх частина залетіла з боку Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: