Тепер можна кастомізувати відображення ігор у бібліотеці.

Valve випустила велике оновлення Steam для ПК і Steam Deck, де розширила можливості персональної кастомізації клієнта.

У властивостях кожного проєкту в бібліотеці з'явився розділ "Кастомізація", там можна змінювати оформлення сторінок і навіть задавати альтернативні назви для сортування.

Крім цього апдейту підтягнули купу дрібниць. В інтерфейсі виправили баги з повідомленнями, завантаженнями, скріншотами і списком друзів, сторінки ігор у магазині стали ширшими і зручнішими на великих моніторах, а музичний плеєр і браузер саундтреків отримали доопрацювання.

Оновився і внутрішньоігровий оверлей: тепер він коректно працює при масштабуванні дисплея, а "Монітор продуктивності" навчився показувати температуру процесора на Windows і Linux. З'явилися і додаткові функції на кшталт повідомлення при скасуванні захищених обмінів та індикатора прогресу при завантаженні даних у Steam Cloud.

Окрему увагу Valve приділила доступності: у настільному режимі з'явився новий розділ налаштувань із режимом високої контрастності, зменшеною анімацією і регулюванням масштабу інтерфейсу.

Раніше ми розповідали, що в Steam змінили систему користувацьких відгуків, і тепер оцінки залежать від мови клієнта. Зроблено всю цю систему, щоб захиститися від рев'ю-бомбінгу, яким грішать, наприклад, китайські гравці.

