Найбільше туристів наразі приймають Київ, а також Львівщина та Івано-Франківщина.

У першому півріччі 2025 року туристичний збір в Україні побив усі попередні рекорди, склавши 142,6 мільйона гривень надходжень у місцеві бюджети. Це на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у довоєнному 2021 році. Про це свідчать свіжі дані Опендатабот.

При цьому аналітики компанії прогнозують, що загалом 2025 рік може стати рекордним по надходженнях від внутрішнього туризму, адже розпал туристичного сезону та, відповідно, більший обсяг податків припадають на друге півріччя.

Найбільше до місцевих бюджетів цьогоріч принесли Київ (33,6 млн грн), Львівщина (26,6 млн грн) та Івано-Франківщина (22,1 млн грн). Разом ці три регіони забезпечили 58% всіх надходжень від туристичного збору.

Водночас Київ повернув собі лідерство лише торік, після двох років перерви, – до того, після початку повномасштабної війни, першість належала Львову.

Тим часом Одеса, яка ще у 2021 році посідала друге місце, через війну помітно втратила позиції: збір там скоротився майже удвічі порівняно з 2021 роком. Водночас Буковина, Прикарпаття та Черкащина, навпаки, показали різке зростання – у майже три-чотири рази порівняно з довоєнними часами.

Зазначається, що цього року гроші від туристів надходили майже рівномірно від великого бізнесу та малих підприємців: 55% сплатили готелі та великі заклади розміщення, а 45% – власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів. Ще кілька років тому бізнес значно переважав (62%), але тепер картина вирівнялася. Наразі лише у шести регіонах великі компанії й далі домінують у сплаті збору – мова йде про Київ (83%), Сумщину (73%), Хмельниччину (61%), Львівщину (57%), Рівненщину та Полтавщину (обидві по 51%).

Водночас юридичний інженер Опендатаботу, адвокат та арбітражний керуючий Денис Попов зауважує, що офіційна статистика не завжди відображає реальну картину надходжень від туристичного збору.

"Не всі власники житла, які здають туристам свої помешкання, працюють офіційно, перебувають на обліку, приймають офіційні платежі та, відповідно, сплачують збір. Тому фактичний обсяг ринку є значно більшим, ніж зафіксовано у звітах, й частка приватних підприємців теж. Втім, із впровадженням єдиного реєстру транзакцій, що перебуває під контролем податкової служби, ситуація поступово змінюється: тіньовий сегмент скорочується, а надходження до місцевих бюджетів стають більш прозорими та стабільними. Як на мене, це і є одна із причин суттєвого зростання показників у 2025 році", – пояснив він.

Що таке туристичний збір

Туристичний збір – це хоч і невеликий податок, але його сплачує кожен, хто офіційно зупиняється в готелі, хостелі чи орендує житло для відпочинку: від кількох десятків гривень для українців до кількох сотень для іноземців. Ці кошти йдуть безпосередньо до місцевих бюджетів.

У 2025 році, з огляду на підвищену мінімальну зарплату (8000 грн), максимальна ставка становить 40 гривень для внутрішнього туризму та 400 гривень для іноземців.

Відновлення туризму в Україні

Перший рік повномасштабного вторгнення Росії до України відзначився різким спадом у сфері туризму, адже з лютого 2022 року фактично було зупинено в'їздний туризм.

Втім, вже у другій половині 2023 року туристична індустрія почала поступово відновлюватися. З одного боку, всередині країни більше почали подорожувати самі українці, втомлені від постійних обстрілів та з обмеженими можливостями подорожувати закордон. Також на відпочинок активніше почали їздити військові. З іншого боку, до України все частіше почали їздити так звані "воєнні туристи", щоб на власні очі побачити жахи війни.

Водночас за підсумками 2024 року туристична галузь принесла в бюджет України майже 3 млрд грн, що стало рекордом з початку великої війни. Втім, як зауважили тоді в Держтуризму, індустрія все одно недоотримує в десять разів більше податків, ніж могла б в мирні часи.

