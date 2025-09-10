Ці події знову привертають увагу інвесторів до геополітичних ризиків.

Польські акції пішли вниз після того, як країна була атакована російськими дронами. При цьому впав і курс злотого до європейскої валюти.

Як пише Bloomberg, варшавський індекс WIG20 (головний фондовий індекс Варшавської біржі, який відображає динаміку акцій 20 найбільших компаній Польщі, - УНІАН) впав аж на 2,6% - найбільше падіння за два тижні, а злотий знецінився на 0,4% відносно євро. Пізніше WIG20 скоротив втрати до 1,3%, оскільки деякі інвестори припускали, що вторгнення Росії у польський повітряний простір навряд чи призведе до тривалих наслідків.

"Я розглядаю поточне зниження реакції на геополітичні ризики як радше тимчасове явище. Уряд хоче продемонструвати рішучі дії, звідси й нові рішення, які викликають сильні настрої на ринку", – прокоментував директор з інвестицій варшавського взаємного фонду Esaliens TFI Анджей Бенек.

У виданні нагадали, що щонайменше 19 безпілотників перетнули кордон Польщі під час останнього масованого російського авіаудару по Україні. Варшава звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4, що призведе до консультацій щодо військової відповіді.

Зазначається, що ці події знову привертають увагу інвесторів до геополітичних ризиків після вдалого року. Хоча головний фондовий індекс Польщі у 2025 році виріс на 27%, настрій на ринку останнім часом погіршився через плани запровадити вищий банківський податок, щоб зменшити проблеми з державним бюджетом.

Російська атака на Польщу – головні новини

В ніч на середу, 10 вересня, під час атаки РФ на Україну повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів.

Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що повітряний простір країни порушили саме російські безпілотники. Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що вночі військові збивали об'єкти, які порушили повітряний простір країни, і скликав термінове засідання уряду через ситуацію із безпекою.

