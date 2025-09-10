На Контрактовій площі в Києві на початку цього тижня з'явилися інсталяції, натхнені творчістю знаменитої української "народної" художниці Марії Примаченко.
Створили їх американські художники Адам Фрезза та Террі Чао, відомі як CHIAOZZA.
Їхня робота – це сім пневматичних скульптур заввишки від 3 до 7 метрів, що переосмислюють образи з картин майстрині: червону квітку, горох, дерево, сонях, птаха, синього й жовтого звірів.
Фотослужба УНІАН вже також встигла відвідати виставку.
Доповнює інсталяцію аудіогід про Марію Примаченко.
Помилуватися всіма цими фігурами на одному місці можна буде до 21 вересня 2025 року.
З 26 вересня частину скульптур можна буде побачити на великій інтерактивній виставці Ukraine WOW на Центральному залізничному вокзалі столиці, а інша частина буде розміщена на Контрактовій площі.
Після експонування в Києві інсталяція переїде до США.
Марія Примаченко – чим відома художниця
Марія Оксентіївна Примаченко (1908-1997) – українська народна художниця, що працювала в жанрі "наївного мистецтва". Вона народилася, жила та була похована у селі Болотня Київської області.
У дитинстві Примаченко перехворіла на поліомієліт, через що стала не по-дитячому серйозною та спостережливою, загострила слух і зір. Вона черпала інформацію зі світу природи та поточних новин, зберігаючи вміння сприймати життя як вічну казку, а натхнення знаходила в настінних хатніх розписах, а також орнаментальному та пісенному багатстві, яке вона перейняла від матері.
Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії до України, в селі Іванкові на Київщині згорів музей, де зберігалися картини Марії Примаченко. На щастя, працівники музею разом з місцевими жителями встигли врятувати її роботи, але вони не розголошували цей факт до звільнення Київщини.
