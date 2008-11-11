ЄС розпочне морську операцію проти піратів Сомалі у грудні

Брюссель. 11. листопада УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала проведення морської операції проти піратів у берегів Сомалі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене на засіданні Ради 10 листопада.

Згідно зі схваленим рішенням, операція під назвою “Аталанта” буде розпочата у грудні на реалізацію ряду резолюцій Ради Безпеки ООН для захисту кораблів з вантажем в рамках Всесвітньої продовольчої програми, що перевозять продовольчу допомогу переміщеним особам в Сомалі, а також іншим кораблям, що можуть зазнавати нападів піратів під час проходження вздовж узбережжя Сомалі.

Операція буде направлення на розсіювання та попередження нападів піратів на мирні торгівельні та риболовні кораблі.

В рамках операції передбачається, в тому числі, можливість розміщення зброї на кораблях, що здійснюють перевезення вантажів в рамках Всесвітньої продовольчої програми, спостереження за зоною навігації вздовж узбережжя Сомалі, захист торгівельних суден.

Командування операцією доручено англійському віце-адміралу Філіпу ДЖОНСУ, а штаб-квартиру операції вирішено розмістити в англійському Нортвуді.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Політико-безпековий комітет ЄС вирішив провести морську операцію проти сомалійських піратів.

Комітет визначив Нортвуд (Великобританія) штаб-квартирою операції та вирішив призначити командуючим операції віце-адмірала Британських королівських морських сил Філіпа ДЖОНСА.

15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила план боротьби з піратством біля берегів Сомалі

Рада ЄС, зокрема, вирішила створити спеціальне відділення з координації та допомоги у спостереженні та боротьби з проявами піратства.

23 жовтня Європарламент також підтримав посилення боротьби з піратством у берегів Сомалі.

За даними Єврокомісії, в 2007 році кількість піратських нападів на риболовні та торгівельні судна зросла на 17%, а загальна кількість зареєстрованих випадків становила 282. При цьому близько 10 суден та 200 моряків залишаються в руках піратів і досі. 20 членів екіпажів суден загинули від рук піратів в 2007 році.