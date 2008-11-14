Ющенко та Адамкус поговорили про двосторонню співпрацю

Київ. 14 листопада. УНІАН. У Баку відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сторони обговорили комплекс питань двосторонньої співпраці.

Президент України, зокрема, відзначив здорову динаміку розвитку торговельно-економічних взаємин між Україною та Литвою, звернувши увагу на те, що на кінець 2008 року товарообіг між країнами має перевищити 1 млрд. дол.

Під час зустрічі йшлося також про підписання найближчим часом дорожньої карти співробітництва України та Литви на 2009 –2010 роки.

Окремої уваги сторони надали безпековим питанням. Йшлося, зокрема, про євроатлантичну інтеграцію України та питання регіональної безпеки.