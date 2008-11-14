Саркозі не бачить альтернативи переговорам при вирішенні відносин з Росією

Ніцца. 14 листопада. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ наголошує, що переговори – краща стратегія для вирішення складних питань з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню самміту ЄС-Росія у Ніцці.

«Як можна подолати розбіжності, якщо не розмовляти?», - сказав він.

В цьому контексті французький Президент, зокрема, зазначив, що Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, з чим ЄС не згоден, і це потрібно обговорювати.

«Це ми робимо не тому, що ми наївні, а тому, що маємо рішучість», - сказав Н.САРКОЗІ.

Водночас, він нагадав, що проблеми Південної Осетії та Абхазії виникли не 7 серпня, а набагато раніше, і вже неодноразово обговорювалися в ООН на різних рівнях.

Французький Президент наголосив, що стратегія переговорів, яку він сповідує, діє набагато краще стратегії санкцій.

«Між стратегією деяких європейських так званих «друзів» Грузії та нашою, ми можемо сказати, що наша стратегія ефективніше», - сказав Н.САРКОЗІ.

«Якщо б Європа не була присутньою в момент розпалювання конфлікту, то ми б могли сьогодні говорити про більш чи менш диспропорційну відповідь Росії, але ми там були», - додав він.

Французький Президент також зазначив, що частина лідерів держав-членів ЄС говорили йому про те, що не потрібно посилювати контакти з Росією, і, навіть, не потрібно було організовувати нинішній самміт ЄС-Росія.

«Я зовсім не жалкую, що ми провели цей самміт», - сказав він.

Водночас, Н.САРКОЗІ зазначив, що пепереду ще багато роботи.

Як повідомляв УНІАН, в першіі дні російсько-грузинської війни президент головуючої в ЄС Франції брав активну участь у врегулюванні конфлікту.