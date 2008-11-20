Брюссель. 20 листопада. УНІАН. PSA Peugeot Citroën планує скоротити 2700 робітників через кризу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, повідомлення про це міститься на офіційному сайті компанії.

Згідно з повідомленням, 2 грудня має відбутися засідання Центральної робочої ради компанії, в ході якого планується розглянути можливість скорочення штату компанії, в першу чергу за рахунок добровільного залишення компанії тими, хто вже мав вийти на пенсію за віком, хто збирався створити власний бізнес тощо. Скорочення має торкнутися робітників, офісного персоналу, техніків, інженерів.

PSA Peugeot Citroën передбачає також можливість тимчасового закриття ряду своїх заводів

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада група Renault також повідомила про те, що 5 заводів у Франції та в Європі будуть тимчасово зупинятися, а 17 листопада генеральний директор групи Renault Патрік ПЕЛАТА заявив, що в 4-му кварталі виробництво автомобілів буде знижено на 25% порівняно з третім кварталом.

За даними Європейської асоціації автовиробників, у жовтні продажі нових авто в Європі знизилися на 14,5% порівняно з вереснем.