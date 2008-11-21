Швеція ратифікувала Лісабонську угоду

Київ. 21 листопада. УНІАН. Парламент Швеції проголосував за ратифікацію Лісабонського договору про реформування Європейського Союзу.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес, ратифікацію документа було схвалено 243 голосами проти 39; 13 членів парламенту утрималися від голосування.

Таким чином, Швеція стала 25-ю з 27 країн-членів ЄС, які схвалили договір про реформування Європейського Союзу.

”Договір про реформи”, або Лісабонський договір, підписаний лідерами країн ЄС у столиці Португалії в грудні 2007 року, має набрати чинності в січні 2009 року. Проте для цього необхідне схвалення документа всіма державами ЄС. На сьогодні договір не ратифікували Чехія та Ірландія. Ірландське ”ні” поставило Євросоюз в юридичну безвихідь, вихід з якої активно шукають лідери ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, що взяли участь в референдумі.

Президент Чехії Вацлав КЛАУС, відомий європесиміст, попросив Крнституційний суд дати оцінку Лісабонській угоді і тому, чи не суперечить вона Конституції Чехії.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.