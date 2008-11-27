Завтра засідатиме комітет з питань реадмісії Україна-ЄС

Київ. 27 листопада. УНІАН. Українська делегація візьме участь у другому засіданні Спільного експертного комітету з питань реадмісії, яке відбудеться 28 листопада Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, очолює українську делегацію співголова згаданого комітету – заступник міністра внутрішніх справ Василь МАРМАЗОВ.

Під час засідання планується обговорити стан виконання положень Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, питання укладення двосторонніх імплементаційних протоколів між Україною і державами-членами ЄС.

За результатами переговорів очікується досягнення домовленостей щодо налагодження ефективного механізму виконання положень Угоди між Україною та Євросоюзом про реадмісію осіб, визначення кількості держав-членів ЄС, які мають намір укласти двосторонні імплементаційні протоколи та попереднє опрацювання питань, що будуть включені до текстів таких протоколів.