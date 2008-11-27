В Ірландії можливий ще один референдум за Лісабонську угоду

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Підкомітет парламенту Ірландії вважає можливим проведення повторного референдуму за Лісабонську угоду.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання Breakingnews.ie, про це свідчить представлена сьогодні підкомітетом доповідь щодо майбутнього вирішення питання навколо ратифікації Лісабонської угоди.

Крім того, в доповіді зазначається, що відмова Ірландії підтримати Лісабонську угоду ЄС загрожує економіці країни.

Комітет зазначає, що повторний референдум єдина з шести інших можливостей для ратифікації угоди, яка не несе суттєвих проблем.

Так, можливість отримання певних винятків для країни з Лісабонської угоди, викликає багато занепокоєнь щодо того, що навряд чи інші країни-члени ЄС підуть на повторні переговори щодо угоди. Підкомітет також вважає, що ратифікація угоди парламентом, не зважаючи на результати референдуму, була б небажаною. Питання виходу з ЄС взагалі не оцінювалося підкомітетом.

Підкомітет у своїй доповіді також висловився за більш сучасне викладання історії в ірландських школах та вивчення європейських мов з більш раннього віку.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2008 року в Ірландії, єдиній з 27-ми країн - членів ЄС, де відбувся референдум щодо ратифікації Лісабонської угоди, угода не була підтримана. Проти висловилися 53% ірландців, що взяли участь в референдумі.

10 вересня 2008 року МЗС Ірландії оприлюднило результати опитування, відповідно до яких, більшість ірландців голосували проти Лісабонської угоди через недостатність інформації про неї.

17 листопада цього року міністр закордонних справ Ірландії Майкл МАРТІН заявив, що Ірландія для підтримки Лісабонської угоди хоче збереження за собою посади комісара.

13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн - членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося прийняти через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інституцій ЄС для більш ефективного прийняття рішень.

Країни - члени ЄС планували ратифікувати нову угоду ЄС до 1 січня 2009 року.