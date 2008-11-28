ЄС розпочне переговори з Грузією про спрощення візового режиму
11:01, 28 листопада 2008Новини ЄС
0 0
Рада міністрів схвалила мандат
Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила мандат на переговори з Грузією про спрощення візового режиму та реадмісію.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 27 листопада.
Переговори від імені ЄС проводитиме Єврокомісія.
Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на надзвичайному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) було схвалено рішення про прискорення роботи з підготовки угод про спрощення візового режиму та реадмісію з Грузією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter