ЄС розпочне переговори з Грузією про спрощення візового режиму

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила мандат на переговори з Грузією про спрощення візового режиму та реадмісію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 27 листопада.

Переговори від імені ЄС проводитиме Єврокомісія.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня на надзвичайному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) було схвалено рішення про прискорення роботи з підготовки угод про спрощення візового режиму та реадмісію з Грузією.