На початку грудня в Києві продовжать говорити про скасування віз з ЄС

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. 8-9 грудня у Києві відбудеться чергове засідання комісії Україна-ЄС з питань безвізового діалогу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ по завершенню засідання спільного комітету з виконання угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

“Наша головна мета – це безвізовий діалог з метою розробки документів, відповідних до Шенгенських acquis (законодавства, що визначає умови, необхідні для запровадження безвізового режиму – УНІАН)”, - сказав він.

За словами заступника міністра, у грудні в Києві зустрінеться група, що займається питаннями відповідності документів та запровадженням біометричних даних в ідентифікаційних картках, решта три групи – зустрінуться не пізніше січня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Брюсселі було започатковано діалог щодо переходу до безвізового режиму. В рамках діалогу створено 4 робочих групи за напрямками: безпека документів, боротьба з нелегальною міграцією, внутрішній правопорядок і безпека, зовнішні відносини. Україна сподівається завершити переговори і запровадити безвізовий режим з 2012 року.