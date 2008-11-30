У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС
14:00, 30 листопада 2008Новини ЄС
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В ході засідання міністри планують розглянути питання, запропоновані до розгляду на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 11-12 грудня цього року. Серед них, зокрема, відповідь ЄС на фінансову кризу, підтримка економічної активності в Європі, пропозиції щодо зменшення ПДВ на окремі види діяльності, обговорити річну доповідь Рахункової палати за 2007 рік. По завершенню засідання відбудеться прес-конференція.
Дата проведення: 2 грудня 2008 року Час початку: 10-00
Час початку: 10-00
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