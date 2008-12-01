В ЄК кажуть, що поки зарано говорити про угоду про асоціацію з Грузією

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Комісар ЄС з питаннь зовнішніх відносин та Європейської політики сусідств Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР каже, що поки рано розпочинати преговори з Грузією про угоду про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні журналістам після зустрічі з ппрем`єр-міністром Грузії Гріголом МГАЛОБЛІШВІЛІ.

«Угоди про асоціацію – це можливість, яку ми запропонуємо тим, хто виконає відповідні умови», - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо того, чи будуть проводитися з Грузією переговори про угоду про асоціацію в рамках пропозицій, що розробляються Єврокомісією щодо Східного партнерства.

Комісар зазначила, що спочатку ЄС та Грузія мають розпочати переговори про спрощення візового режиму та реадмісію, а також про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі.

Крім того, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР висловила думку, що і в самій Грузії потрібно ще багато зробити для покращення демократії та належної діяльності державних установ.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія паланує представити свої пропозиції щодо Східного партнерства – польсько-швецької ініціативи, яка була схвалена Європейською Радою (саммітом голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні цього року.

Згідно з проектом пропозицій, країнам-східним сусідам буде запропоновано підписати угоди про асоціацію, а також розвивати зону вільної торгівлі, просуватися до скасування візового режиму, посилювати співпрацю в енергетиці.

Остаточне рішення щодо Східного партнерства має бути схвалено на засіданні Європейської Ради 11-12 грудня в Брюссселі.