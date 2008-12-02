Венеціанська комісія оцінить законопроект Ключковського про референдум

Київ. 2 грудня. УНІАН. У Секретаріаті Президента очікують, що в березні наступного року Венеціанська комісія надасть висновок щодо проекту закону про всеукраїнський референдум, підготовлений народним депутатом від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, за два тижні Венеціанська комісія почне розгляд відповідного проекту.

М.СТАВНІЙЧУК сподівається, що комісія дасть свої рекомендації щодо цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, проект закону “Про Всеукраїнський референдум” Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зареєстрував у Верховній Раді України 1 лютого 2008 року.

Законопроектом передбачено, що обов’язковим є всеукраїнський референдум щодо питання про зміну території України, прийняття Конституції України або її нової редакції, внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, а референдум з інших питань є факультативним.

Проект закону визначає, які органи влади можуть ініціювати всеукраїнський референдум, з яких питань можуть проводитись типи референдуми тощо.

Законопроект встановлює юридичні наслідки прийняття рішення референдумом у випадку конституційного, ратифікаційного, законодавчого, загального зобов’язального і консультативного референдумів.

Крім того, законопроектом пропонується встановити, що референдуми щодо прийняття чи внесення змін до Конституції, щодо ратифікації того чи іншого міжнародного договору України та щодо схвалення чи скасування того чи іншого законодавчого акту мають бути остаточними, тобто їхні результати не потребуватимуть подальшого підтвердження жодним органом влади України.