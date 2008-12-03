Огризко називає противників НАТО людьми ”з позавчорашнього”

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО називає людей, що розповсюджують в Україні антинатівські листівки людьми “з позавчорашнього”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам по завершенню засідання Комітету Україна-НАТО.

Міністр, зокрема, продемонстрував брошури, які, за його словами, розповсюджуються в готелях міста Києва, на яких зображена карта Києва і карта метро і містяться два підписи англійською мовою: “Україна вітає друзів” і на червоному фоні – “НАТО – йди додому!”.

“Це просто, я думаю, ознака одного: ці люди не з вчорашнього, а з позавчорашнього”, - сказав український міністр.

“Ми не будемо працювати (в інформаційній діяльності – УНІАН) отак, як працюють деякі “товарищи”, - додав В.ОГРИЗКО.

Він також зазначив, що такі брошури не містять вихідних даних.