У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході засідання міністри планують розглянути питання розширення ЄС, зокрема, переговорів з Хорватією та Туреччиною, а також ситуацію в країнах Західних Балкан, відносини з Пакистаном, Близькосхідний мирний процес, ситуацію в Демократичній республіці Конго та Зімбабве. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер представить пропозиції Єврокомісії щодо Східного партнерства. В рамках засідання Ради міністрів також відбудуться засідання Рад зі співробітництва між ЄС та Азербайджаном, Вірменією і Грузією, а також Ради асоціації і стабілізації ЄС-колишня югославська республіка Македонія.

Дата проведення: 8-9 грудня 2008 року Час початку: 8 грудня 2008 року, 10-00