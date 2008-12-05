ЄС запроваджує нові митні правила на товари

Київ. 5 грудня. УНІАН. Європейська Співдружність з 1 січня 2009 р. запроваджує нові митні правила, пов`язані з наданням попередньої інформації про переміщувані товари та транспортні засоби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, всі операції транзиту за умов Конвенції міжнародних дорожніх перевезень (МДП) здійснюватимуться з обов`язковим використанням європейської митної інформаційної системи NCTS (New Customs Transit System).

Тому перевізники-тримачі книжок МДП і з ЄС, і з інших країн будуть зобов`язані здійснювати попередню передачу даних з книжки МДП (декларації МДП) в електронному вигляді в систему NCTS митних органів Європейської Співдружності.

Ці дії обов`язкові, якщо:

а) операція МДП починається на митниці відправлення в країні ЄС;

б) операція МДП починається на прикордонній митниці в`їзду на територію ЄС.

Нова система має суттєві переваги: прискорення опрацювання книжки МДП під час відкриття операції МДП на митниці відправлення і прикордонній митниці в`їзду на територію ЄС; прискорення закінчення операції МДП на території ЄС, оскільки дані передаватимуться між митницями за допомогою електронного зв`язку; забезпечення ефективного контролю та безпеки перевезень.

В електронній формі декларації МДП потрібно буде зазначати такі дані: країна відправлення; країна призначення; реєстраційний номер транспортного засобу; свідоцтво про допущення; номер контейнера; номер книжки МДП; її користувач; додаткові документи; маркування; тип і нумерація упаковок; вага вантажу; дата й місце декларування; вантажовідправник і отримувач.