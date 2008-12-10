Рада ЄС та Європарламент досягли згоди щодо посилення морської безпеки

Брюссель. 10 грудня. УНІАН. Рада ЄС та Європарламент домовилися щодо посилення морської безпеки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідної згоди в рамках роботи погоджувальної ради було досягнуто 9 грудня.

Згідно з досягнутими домовленостями, до кінця 2916 року оператори пасажирських суден класу А, що працюють в європейських водах нестимуть відповідальність за збитки, здійснені пасажирам. Зокрема, вартість компенсацій за ушкоджений чи загублений багаж в каютах може сягати 2875 євро, а за травми, тілесні ушкодження чи смерть пасажирів – до 460 тис. євро.

Така ж відповідальність застосовуватиметься і до суден класу В, однак через 2 роки після початку запровадження відповідальності для суден класу А.

Новий пакет морського законодавства також передбачає створення спільних стандартів щодо проведення судових інспекцій. Депутати також вимагали накладення постійної заборони на пасажирські судна., що не відповідають стандартам безпеки. Однак після переговорів з Радою, погодилися, що до так званого “чорного листу” назавжди вноситимуться лише ті судна, які систематично порушують норми та стандарти ЄС.

Рада ЄС також погодилася з пропозиціями депутатів Європарламенту щодо того, що країни-члени мають визначити компетентні органи влади, які матимуть повноваження під час стихійних лих щодо порятунку пасажирських суден, пошуку для них безпечних місць укриття тощо.

Депутати також змогли переконати Раду ЄС в необхідності проведення розслідувань не лише дуже серйозних, але й просто серйозних інцидентів із пасажирськими суднами. При цьому таке розслідування має проводити незалежний орган.

Передбачається, що в третьому читанні “третій морський пакет” буде розглянуто Європарламентом у березні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС тривалий час не погоджувалася з з низкою пропозицій депутатів Європарламенту щодо посилення морської безпеки і питання було передано на розгляд погоджувальної ради.