Росія обіцяє візовий режим для України, якщо та вступить в НАТО

Москва. 23 грудня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр Російської Федерації Сергій ІВАНОВ заявив, що Росія запровадить візовий режим з Україною в разі її вступу в НАТО.

Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Вести» від 23 грудня.

«Уявити собі Україну членом НАТО з усією моєю багатою фантазією я не можу. Адже це - автоматом візовий режим», - сказав С.ІВАНОВ.

Водночас він сказав, що прийом України в НАТО не посилить Альянс, а тому Україна ще довго не зможе отримати членство в блоці.

«Хоч би що там казали наші західні партнери, НАТО залишається військово-політичним блоком. Якщо так, то хіба прийом Грузії та України, як раніше і країн Балтії, посилить безпеку НАТО? Що, прийом балтійських країн різко підняв їх авторитет у боротьбі з міжнародним тероризмом?», - сказав С.ІВАНОВ.

Окрім цього, він зазначив, що хотів би знати, коли в Україні буде проведено референдум з приводу вступу до Альянсу. «Ось він (референдум - УНІАН) все й покаже», - додав віце-прем`єр РФ.