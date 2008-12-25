Ющенко створив делегацію для переговорів про вступ до Енергетичного співтовариства

Київ. 25 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО утворив делегацію для участі у переговорах щодо вступу України до Енергетичного співтовариства.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Главою делегації Президент призначив міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА. До складу делегації, серед інших, увійшли заступник міністра палива та енергетики України Сергій ПАВЛУША, заступник директора державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» Анатолій БАТАЛОВ, директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН, директор з міжнародного співробітництва державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Микола КУХАРЧУК, уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИИ, заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН, виконуючий обов`язки віце-президента Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» Олександр ЩЕРБАТЮК.

Відповідно до указу, Кабінет міністрів України має затверджувати Директиви делегації України для кожного раунду переговорів щодо вступу України до Енергетичного співтовариства, керуючись положеннями Генеральних директив.